Звезды Голливуда вступили в движение в защиту женщин от домогательств
2 января 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудские актрисы Эмма Стоун, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун вступили в движение в защиту женщин от сексуальных домогательств на любой работе, не только в кинематографе.
Знаменитые актрисы, агенты, продюсеры организовали движение Time's up ("Время вышло") для борьбы с домогательствами в Голливуде и на любой работе, сообщает New York Times.
Участники движения создают фонд, в который уже пожертвовали $13 млн. Пожертвования планируется тратить на помощь менее известным женщинам.
В движение "Время вышло" вступили актрисы Эшли Джадд, Ева Лонгория, Америка Феррера, Натали Портман, Рашида Джонс, Эмма Стоун, Керри Вашингтон и Риз Уизерспун, а также член совета директоров Universal Pictures Донна Лэнгли, адвокаты Нина Шоу и Тина Чен и другие.
Движение голливудских звезд предполагает работу по "легализации наказаний для компаний, которые терпят регулярные преследования женщин на работе" и направлено на препятствование заключению соглашений о неразглашении в случае сексуального насилия.