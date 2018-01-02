Звезды Голливуда вступили в движение в защиту женщин от домогательств

Голливудские актрисы Эмма Стоун, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун вступили в движение в защиту женщин от сексуальных домогательств на любой работе, не только в кинематографе.

Знаменитые актрисы, агенты, продюсеры организовали движение Time's up ("Время вышло") для борьбы с домогательствами в Голливуде и на любой работе, сообщает New York Times.

Участники движения создают фонд, в который уже пожертвовали $13 млн. Пожертвования планируется тратить на помощь менее известным женщинам.

В ​движение "Время вышло" вступили актрисы Эшли Джадд, Ева Лонгория, Америка Феррера, Натали Портман, Рашида Джонс, Эмма Стоун, Керри Вашингтон и Риз Уизерспун, а также член совета директоров Universal Pictures Донна Лэнгли, адвокаты Нина Шоу и Тина Чен и другие.

​Движение голливудских звезд предполагает работу по "легализации наказаний для компаний, которые терпят регулярные преследования женщин на работе" и направлено на препятствование заключению соглашений о неразглашении в случае сексуального насилия.