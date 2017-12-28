Раскрыты детали предполагаемых махинаций жены Дигарханяна с его имуществом
28 декабря 2017, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Виталина Цымбалюк-Романовская уже давно готовилась к присвоению квартир, принадлежавших ее экс-супругу Армену Джигарханяну. Об этом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» заявила Элина Мазур, бывший представитель женщины.
Мазур предположила, что Цымбалюк-Романовская задумала «отжать» недвижимость еще в 2015 году, когда покупала ее на деньги друзей Джигарханяна. Народный артист СССР в течение долгого времени находился в неведении относительно намерений своей жены.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись минувшей осенью. Причиной разрыва отношений стал финансовый скандал – артист обвинил супругу в присвоении его имущества.
Предполагается, что, помимо квартир, бывшая жена актера завладела средствами, которые находились на его банковском счете. Элина Мазур сообщила, что знает, где Цымбалюк-Романовская спрятала эти деньги. Данными сведениями она собирается поделиться с сотрудниками Следственного комитета.