Виталина Цымбалюк-Романовская уже давно готовилась к присвоению квартир, принадлежавших ее экс-супругу Армену Джигарханяну. Об этом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» заявила Элина Мазур, бывший представитель женщины.

Мазур предположила, что Цымбалюк-Романовская задумала «отжать» недвижимость еще в 2015 году, когда покупала ее на деньги друзей Джигарханяна. Народный артист СССР в течение долгого времени находился в неведении относительно намерений своей жены.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись минувшей осенью. Причиной разрыва отношений стал финансовый скандал – артист обвинил супругу в присвоении его имущества.

Предполагается, что, помимо квартир, бывшая жена актера завладела средствами, которые находились на его банковском счете. Элина Мазур сообщила, что знает, где Цымбалюк-Романовская спрятала эти деньги. Данными сведениями она собирается поделиться с сотрудниками Следственного комитета.