Всемирно известный модельер скончался во Франции в возрасте 77 лет.

Речь идет о кутюрье Аззедине Алайя, который в 50-е годы прошлого века решил перебраться в Париж из родного Туниса. Сначала он работал ассистентом в легендарном доме Christian Dior, но вскоре был уволен. Впоследствии Алайя сотрудничал с целым рядом брендов, в конце 60-х он выпустил первую коллекцию под своим именем.

Наряды от Аззедина Алайя высоко ценят Мадонна, Мишель Обама, Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитые люди. Как уточняет издание Le Point, модельер ушел из жизни в результате сердечной недостаточности.