Российские артисты должны отказаться от выступлений на Украине после инцидента с Константином Райкиным. Такое мнение высказал Иосиф Кобзон.

Певец рассказал НСН , что его концерт в соседней стране тоже пытались сорвать. Этот случай произошел до государственного переворота в Киеве 2014 года.

Кобзон считает, что отечественным артистам необходимо прекратить «унижаться перед этими негодяями». Кроме того, он выразил удивление тем, что Райкин решился выступить в Одессе.

В пятницу вечером концерт актера Константина Райкина в украинском городе сорвали активисты запрещенной в России праворадикальной организации «Правый сектор». В зрительный зал ворвались люди в балаклавах.