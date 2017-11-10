Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии, рядом с его родителями. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Народный артист Иосиф Кобзон рассказал, что Михаил Задорнов умер 9 ноября вечером.

Ранее утром о кончине сатирика начали информировать СМИ.

Как отметил Кобзон, Задорнов был неизлечим. Сатирик чуть более года назад объявил от отмене своих концеров и выступлений в связи с необходимостью подлечиться. В октябре, совсем недавно, он еще обращался к своим поклонникам.

По словам певца Иосифа Кобзона, "Задорнов был честным голосом, без всякой политики". Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования в связи со смертью Михаила Задорнова.

Известный режиссер Станислав Говорухин заявил, что кончина сатирика стала большой утратой для всех, кто за ним следил и смотрел его выступления, - передает РЕН-ТВ.

Михаил Задорнов родился в Юрмале в семье писателя Николая Задорнова.