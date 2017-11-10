Винокур заявил, что до сих пор не получил подтверждения кончины Задорнова

Утром в пятницу, 10 ноября, знаменитый российский юморист и телеведущий Владимир Винокур заявил, что до сих пор не получил официального подтверждения информации о кончине сатирика Михаила Задорнова.

По словам Винокура, коллеги артиста в настоящий момент постоянно перезваниваются друг с другом, поскольку ничего не знают точно об обстоятельствах случившегося. Юморист заявил, что намерен получить информацию о смерти Задорнова из первоисточника, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня в СМИ появились новости о том, что сатирик скончался после длительной болезни на 70-м году жизни. По поводу кончины Михаила Задорнова уже высказался целый ряд его друзей и коллег.