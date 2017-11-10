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Винокур заявил, что до сих пор не получил подтверждения кончины Задорнова

10 ноября 2017, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Винокур заявил, что до сих пор не получил подтверждения кончины Задорнова
фото: globallookpress.com

Утром в пятницу, 10 ноября, знаменитый российский юморист и телеведущий Владимир Винокур заявил, что до сих пор не получил официального подтверждения информации о кончине сатирика Михаила Задорнова.

По словам Винокура, коллеги артиста в настоящий момент постоянно перезваниваются друг с другом, поскольку ничего не знают точно об обстоятельствах случившегося. Юморист заявил, что намерен получить информацию о смерти Задорнова из первоисточника, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня в СМИ появились новости о том, что сатирик скончался после длительной болезни на 70-м году жизни. По поводу кончины Михаила Задорнова уже высказался целый ряд его друзей и коллег.

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Винокур заявил, что до сих пор не получил подтверждения кончины Задорнова

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Ученые высказались о вымирании динозавров: им просто не повезло

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Владимир Винокур не хочет верить, что не стало Михаила Задорнова

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Опознание тел погибших в ходе обрушения дома началось в Ижевске

Опознание тел погибших в ходе обрушения дома началось в Ижевске

Утром в пятницу в Ижевске началась процедура опознания тел погибших в ходе частичного обрушения жилого дома. Представитель Минздрава Удмуртии подчеркнул, что с родственниками покойных работают психологи.

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Суд признал водителя виновным в гибели вице-спикера ЗакСа Павла Солтана

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Рабочую неделю для некурящих могут сократить?

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