Андрей Кончаловский: мужчины должны приставать к женщинам

Известный режиссер Андрей Кончаловский считает, что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Кончаловский высказал свое мнение о скандале вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого несколько известных актрис обвинили в сексуальных домогательствах.

Российский режиссер работал в Голливуде. По его мнению, грандиозный скандал имеет политическую подоплеку. Кончаловский знает, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон дружила с обоими братьями Вайнштейнами. Продюсер Харви Вайнштейн финансировал кампанию Хиллари Клинтон. "Я думаю, что Трамп решил кинуть ей еще одну подлянку", - сказал Кончаловский в интервью "Известиям".

Как считает Кончаловский, "что касается сексуальных домогательств вообще, то мир всегда стоял на этом". Он надеется, что "нам это не грозит". "Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться", - уверен Андрей Сергеевич и привел слова Льва Толстого: "Барышни любят, когда их тискают".

"Это все нормальная истерия и манипуляция массами", — считает Кончаловский. "Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда. Когда мужчину нельзя называть мужчиной, а женщину женщиной и надо называть их «личность». ", - отметил кинодеятель.

Напомним, министр правительства Уэльса добровольно ушел из жизни после обвинений в домогательствах.

"Аргументы недели" писали, что одного из самых успешных продюсеров Голливуда, сотрудничающего с Тарантино, уволили из собственной кинокомпании из-за поступившей информации о его многочисленных домогательствах к женщинам.