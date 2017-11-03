В ГУМе открылась выставка нарядов и украшений из картины "Матильда"
3 ноября 2017, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
В ГУМе открылась выставка костюмов и украшений, которые специально были созданы для фильма "Матильда".
Увидеть наряды можно на первой линии Главного Универсального Магазина в Москве до 22 ноября. Как уточняет в пятницу, 3 ноября, ТАСС, более семидесяти костюмов и драгоценностей продемонстрированы вместе с моделями декораций картины и кадрами.
Организаторы выставки отмечают, что для создания роскошных нарядов для ленты потребовалось не менее двенадцати тонн шелка, бархата, шерсти, сукна, кожи, хлопка и бязи.