В ГУМе открылась выставка костюмов и украшений, которые специально были созданы для фильма "Матильда".

Увидеть наряды можно на первой линии Главного Универсального Магазина в Москве до 22 ноября. Как уточняет в пятницу, 3 ноября, ТАСС, более семидесяти костюмов и драгоценностей продемонстрированы вместе с моделями декораций картины и кадрами.

Организаторы выставки отмечают, что для создания роскошных нарядов для ленты потребовалось не менее двенадцати тонн шелка, бархата, шерсти, сукна, кожи, хлопка и бязи.