В четверг, 2 ноября, стало известно, что режиссер Кирилл Серебренников, который является художественным руководителем "Гоголь-центра", номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска".

В настоящий момент Кирилл Серебренников находится под домашним арестом в связи с делом о хищении 68 миллионов рублей.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на организаторов "Золотой маски", режиссер будет номинирован на премию за постановку оперы "Чаадский", которая проходит в "Геликон-опере", а также спектакля под названием "Ахматова. Поэма без героя" в "Гоголь-центре".