Ушла из жизни мать актера Александра Абдулова
24 октября 2017, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько дней назад из жизни ушла мать знаменитого российского актера Александра Абдулова.
О смерти Людмилы Александровны рассказала артистка Ксения Алферова, которая очень любила свою бабушку. Оказалось, что знаменитость в детстве проводила очень много времени с матерью Александра Абдулова и часто гостила у нее в деревне. По словам Алферовой, она была женщиной с невероятной силой духа.
Актриса заметила, что ей одновременно и горько, и радостно, поскольку Людмила Александровна "ушла к мужу любимому и сыновьям".
Напомним, что Александр Абдулов скончался в 2008 году от онкологического заболевания.