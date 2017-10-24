Снова аплодируем Вишневскому

22 октября в одном из столичных клубов отпраздновали день рождения Владимира Вишневского. Известного поэта, телеведущего, киноактёра, члена Союза писателей Москвы. Большого друга «Аргументов недели». Закрытый клуб, оформленный в виде библиотеки, с реальными книгами на полках – от Фридриха Дюрренматта до Марии Арбатовой - в тот вечер ломился от многочисленных, звёздных и не очень, гостей. И это был, по замыслу именинника,«КОНСПИРАТИvБИБЛИОТЕКЕ».

Может, не всем известно, но на самом деле день рождения у г-на Вишневского 20 августа. Однако такова традиция. Как сказал обозревателю «АН» сам поэт, «в августе никого не соберёшь – ни друзей, ни публичных людей, поэтому я отмечаю свой праздник с сентября по декабрь включительно».

- Вы сами себе писали поздравительные стихи на день рождения?- спросил я у Владимира Петровича.

- В августе 2001 года, когда у меня как раз был день рождения и когда перекрывали всю Сибирь ради движения поезда тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира, я написал такие строчки:

«Чего б себе я скромно пожелал?

Не надоесть бы ни себе, ни миру.

Чтоб я всех вас не так заколебал,

Как Ким Чен Ир российских пассажиров».

Себе я ещё посвятил как-то такой «лозунг»:«Делай, что должен, и - будь!» А друзьям, которых я поздравляю, да и незнакомым людям, перед которыми выступаю, посылаю вот это: «Сам для себя, а значит для кого-то, из года в год будь человеком года».









Не моя мысль, но это же верно – надо любить себя. Хотя бы иногда. Недавно писатель Татьяна Устинова спросила меня по ходу своей телепрограммы «Мой герой», а что бы я сказал первому встреченному на улице моего детства мальчику? И я ответил, почти не задумываясь: «Мальчик, занимайся собой, и от этого всем будет только лучше».

- У вас же недавно вышла новая книжка?

- Да, она называется «Любовь & Дружба. Деньги... Нет, Любовь!» Имеет подзаголовок «Эффективный цитатник для разнополых». Надеюсь, моя новая книга окажется полезной хотя бы как прикладная. Знаете, я сегодня записал в своем сетевом дневнике: «Нет, этот грех не мой: я все ценю…» Да, я ценю, что читатели пока знают меня не только по стихам, но и в лицо.

- От имени редакции «Аргументы недели» разрешите без всяких шуток поздравить вас с днём рождения!..

С днём рождения именитые гости поздравляли Владимира Вишневского на фоне огромного и высоченного стеллажа с книгами. Многие, поздравив знаменитого поэта, ставили на полку свою новую книгу. Лев Новожёнов отметил, что Владимир Петрович исполняет роль русского князя Ивана Калиты, который, как известно, «собиратель земель русских». А Вишневский – «собиратель друзей и великий организатор». Эту тему очень остроумно продолжил кинодраматург Аркадий Инин, автор сценариев таких легендарных фильмов, как «Однажды двадцать лет спустя» и «Одиноким предоставляется общежитие»:

- Согласен, что Вишневский – «собиратель людей русских». Это что-то фантастическое! Я каждый раз прихожу к Владимиру Петровичу на день рождения и удивляюсь, глядя на пришедших к нему людей. Половина из них в других условиях не села бы рядом…А здесь они ходят, обнимаются. Вторая половина – я вообще думал, что они уже умерли! И когда я их встречаю, они смотрят на меня тем же взглядом, думая, что это я уже явился с кладбища. Поэтому, Володя, живи долго, и тогда мы все будем жить долго!









В честь поэта Владимира Петровича Вишневского в этот замечательный вечер вставлял металлические гвозди в ноздри и глотал шпагу (несколько раз и очень натурально!) уникальный иллюзионист-менталист Дмитрий Александров. А Владимир Петрович Пресняков рассказал историю, как поспорили они, «два Петровича», о том, сможет ли Пресняков-старший обработать «в стиле джаз» знаменитую блатную песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп». И тут Пресняков-старший заиграл на саксофоне. Надо сказать, «блатняк» в джазовой обработке музыканта звучал великолепно. Публика аплодировала чуть ли не стоя!..

Между поеданием вкуснейшего барбекю и поглощением сухого вина и чистой самогонки тепло поздравили именинника: народный артист России Эммануил Виторган, писатель Мария Арбатова, группа «Доктор Ватсон», популярные актёры Борис Львович и Евгений Герчаков, телеведущий Иван Кононов и другие замечательные люди. Спасибо, Владимир Петрович, за прекрасный праздник, и ещё раз – с днём рождения!