Эксперты назвали самые часто пересматриваемые фильмы
23 октября 2017, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Группа международных экспертов провела опрос и на его основе составила список самых пересматриваемых зрителями фильмов. На первом месте рейтинга оказались сразу все три части фантастической истории «Назад в будущее».
На втором месте рейтинга ranker.com расположилась франшиза «Властелин колец» по книге Джона Рональда Руэла Толкиена.
Замыкает тройку лидеров фильм «Парк Юрского периода».
В ТОП-10 также попали «Форрест Гамп», все части «Звёздных войн», «Один дома» и вторая часть «Терминатора». Неизменно вызывают интерес приключения Индианы Джонса.