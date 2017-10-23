Эксперты назвали самые часто пересматриваемые фильмы

Группа международных экспертов провела опрос и на его основе составила список самых пересматриваемых зрителями фильмов. На первом месте рейтинга оказались сразу все три части фантастической истории «Назад в будущее».

На втором месте рейтинга ranker.com расположилась франшиза «Властелин колец» по книге Джона Рональда Руэла Толкиена.

Замыкает тройку лидеров фильм «Парк Юрского периода».

В ТОП-10 также попали «Форрест Гамп», все части «Звёздных войн», «Один дома» и вторая часть «Терминатора». Неизменно вызывают интерес приключения Индианы Джонса.