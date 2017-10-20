Учащиеся российских хореографических училищ записали видео в поддержку фильма «Матильда».

Ролик доступен в социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах можно увидеть, как будущие балерины исполняют серию из 32 фуэте - движение классического танца, которое впервые из российских артисток выполнила героиня киноленты Матильда Кшесинская.

Фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях Ксешинской и последнего российского императора Николая II, выйдет в широкий прокат на следующей неделе. Задолго до премьеры картина подверглась нападкам со стороны православных верующих, которые сочли, что «Матильда» оскорбляет их чувства.