Владимир Путин поздравил Дмитрия Хворостовского с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил оперного певца Дмитрия Хворостовского с днем рождения.

16 октября знаменитому артисту исполнилось 55 лет.

"Позвольте сердечно поздравить Вас с Днём рождения, выразить искреннее восхищение Вашим талантом, силой духа и стойкостью", - говорится в поздравлении Путина Хворостовскому.

"Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к своим слушателям позволили Вам добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, заслужить признание и любовь ценителей музыкального искусства во всём мире", - отметил российский лидер и подчеркнул: "И конечно, с особой теплотой и самыми добрыми чувствами к Вам относятся на Родине, в России".

Президент пожелал певцу "здоровья, оптимизма, бодрого душевного настроя".

Артист будет отмечать день рождения в узком кругу родных, прилетят в Лондон его родители.