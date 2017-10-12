Дмитрий Хворостовский отметит юбилей в Лондоне в узком кругу родных

Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский отметит юбилей в Лондоне в узком кругу своих родных людей. 16 октября Хворостовскому исполнится 55 лет. В британскую столицу, где певец живет с женой Флоранс и детьми - дочкой Ниной и сыном Максимом, из России прилетят его родители.

По словам Дмитрия Хворостовского - уроженца Красноярска, его жена-итальянка научилась говорить по-русски, и дети знают язык.

Певец, которого знают и любят во всем мире, уже два года ведет борьбу с раком. В опере он сейчас не выступает. Хворостовский надеется вернуться к концертам уже к Новому году.

Артист признался, что ему сложно жить, однако он уже не боится. По словам Хворостовского, к нему пришло понимание, что никто не сможет помочь, и главное в этой ситуации – ни в коем случае не дать слабины.