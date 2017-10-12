Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила мнение, что на голосовавших за символ новой купюры могла повлиять песня "Мумий Тролля" "Владивосток 2000". Владивосток появится на купюре в 2000 рублей.

Изображен известный мост во Владивостоке, который ведет на остров Русский, а также космодром Восточный, который можно увидеть на обратной стороне купюры.

"Я думаю, на тех, кто проголосовал, на определенное количество людей, повлияла песня (группы „Мумий Тролль“ Владивосток 2000)", — цитирует слова Набиуллиной ТАСС.

Как сообщалось, глава Банка России Эльвира Набиуллина представила купюры по 200 и 2000 рублей. Официальная презентация банкнот состоялась сегодня утром в пресс-центре ТАСС в Москве.