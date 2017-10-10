Михаил Задорнов впервые прокомментировал слухи о своем здоровье

Юморист и общественный деятель Михаил Задорнов опубликовал обращение на своём сайте. В нём писатель негодует по поводу засилия ложной информации о нём в СМИ и призывает не доверять подобным слухам.

Артист отметил, что многие публикации содержат большое количество домыслов, откровенной лжи, а также «передергивания фактов».

Михаил Задорнов убежден, что его болезнь не должна обсуждаться в СМИ и вся информация по этой теме будет исходить только от него самого. По словам сатирика, успешное лечение возможно только в спокойной обстановке, а потому он очень хочет быть услышанным представителями изданий.

Задорнов подчеркнул, что первых результатов в вопросе реабилитации удалось достичь в Германии. Сегодня его лечение проходит в Москве.

Несколько месяцев назад писатель, сатирик Михаил Задорнов объявил об отмене своих выступлений из-за необходимости поправить здоровье. У Задорнова диагностировано онкологическое заболевание.