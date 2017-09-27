Появились новости о состоянии Михаила Задорнова

Несколько месяцев назад писатель, сатирик Михаил Задорнов объявил об отмене своих выступлений из-за необходимости поправить здоровье. У Задорнова было диагностировано онкологическое заболевание.

Сатирик думал, что сможет быстро вылечиться и вновь выступать на сцене со своими сатирическими рассказами.

Но пришлось лечиться за границей. Улучшения не наступило. Недавно Иосиф Кобзон рассказывал, что состояние Михаила Задорнова тяжелое. Сатирик перенес операцию в немецкой клинике. Оперативное вмешательство облегчения не принесло. Сатирик вернулся домой. Его начали мучить сильнейшие боли.

Родственникам Михаила Задорнова посоветовали обратиться к целителю. Целитель прибыл к Задорнову в августе. Сеансы длились примерно по два часа. Всего было проведено 14 сеансов. Врач воздействовал на голову больного руками - точнее, своим энергетическим полем, - пишет "Комсомольская правда". Сейчас Задорнов находится на реабилитации в подмосковной клинике. Говорят, ему стало лучше.