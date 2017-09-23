Видео: в Тбилиси прошли похороны Зураба Соткилавы

На Сабурталинском кладбище в Тбилиси похоронили оперного певца Зураба Соткилаву, умершего в Москве 18 сентября на 81 году жизни. 20 сентября с артистом простились в Большом театре в Москве.

В Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили состоялась гражданская панихида. Почтить память известного певца пришли президент Георгий Маргвелашвили, мэр Тбилиси Давид Нармния, министр культуры Михаил Гиоргадзе и сотни поклонников знаменитого тенора.

Гроб с телом народного артиста СССР был вынесен из театра под аплодисменты.

Соткилава ушел из жизни в понедельник в Москве на 81 году жизни после продолжительной болезни. 21 сентября его тело доставили на родину, в аэропорту легендарного певца встречал почетный караул.