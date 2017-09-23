Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой проходит в Тбилиси

В субботу, 23 сентября, в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили проходит гражданская панихида по легендарному оперному певцу Зурабу Соткилаве, который ушел из жизни 18 сентября.

Напомним, что народный артист СССР, солист Большого театра скончался в Москве после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Тело Зураба Соткилавы доставили на его родину, в Грузию, 21 сентября.

Как отмечает РИА "Новости", в доме оперного певца в центре Тбилиси 21 и 22 сентября проходила панихида, а теперь, в театре, с артистом могут проститься все желающие. Предполагается, что в 14.00 по местному времени начнется церемония похорон Соткилавы на Сабурталинском кладбище.