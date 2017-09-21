СМИ: актер и режиссер Виктор Мережко госпитализирован

Известный актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко попал в больницу с подозрением на инсульт. Как сообщает телеграм-канал Mash, Мережко почувствовал недомогание во время съемок.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Мережко 80 лет, он известен как сценарист, драматург, писатель, телеведущий. Народный артист России (2014).

Является председателем правления Дома кино и одним из основателей и первым президентом киноакадемии «Ника».