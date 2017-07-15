Вера Брежнева приняла на себя слова Алены Водонаевой о разлучницах?

Звезда реалити-шоу "Дом 2" Алена Водонаева поняла, что певица Вера Брежнева заблокировала ее в соцсетях и затаила обиду. Водонаева подумала и предположила, почему на нее обиделась супруга известного продюсера Константина Меладзе.

Недавно Алена опубликовала пост посвященный девушкам - любовницам продюсеров. "Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая пев в 20 лет в женском коллективе, интенсивно спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной в общем!) или еще хлеще — увела его из семьи", - написала экс-участница "Дома-2".

Вскоре Водонаева узнала, что некоторые СМИ "выдернули" цитаты из ее текста, перевернули их и состряпали статьи, будто Алена обвиняет таких девушек. И Алена оказалась заблокированной у Веры Брежневой в соцсети.

"Судя по реакции в комментариях тема последнего поста взволновала многих. Некоторые называют фамилии девушек, которые подходят под описание и задаются вопросом - не заблокировали ли они меня? Я не знаю! Я на этих дам не была подписана. Возможно тоже забанили, мне не особо интересно, я описала лишь очевидную ситуацию, которую заметила", - дополнила Водонаева.

Водонаева подчеркнула, что сама она никогда не встречалась с женатыми мужчинами, не уводила никого из семей и ни разу в жизни не числившаяся ни в чьих-то любовницах.

Брежнева и Меладзе скрывали свои отношения. Фотографии с их бракосочетания опубликовали итальянские СМИ.

Вера Брежнева до Меладзе дважды была замужем, растит двух дочерей от разных мужей. Константин Меладзе развелся с супругой Яной. В браке у них родились трое детей.