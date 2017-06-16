В честь 200-летия со дня рождения великого художника Ивана Айвазовского в музее-заповеднике «Петергоф» под Санкт-Петербургом выставлены ранее неизвестные работы мастера. Картины выполнены в графике.

Графика Айвазовского под названием "Морская симфония Ивана Айвазовского" выставлена в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

14 ранее неизвестных рисунков Айвазовского относятся к периоду 1845-1846 годов, когда художник входил в свиту Николая I и помимо живописи создавал подробные графические изображения портовых городов Николаева и Севастополя. Рисунки отличает высокая документальность в сочетании с высоким мастерством великого художника.