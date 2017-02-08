Союз музеев России выступает за сохранение нынешнего статуса Исаакиевского собора

Президиум российского филиала Международного совета музеев 8 февраля принял решение, опираясь на мнение сообщества музейщиков, сохранить для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге его нынешний статус.

Исаакиевский собор нельзя передавать РПЦ, так считают в российском Союзе музеев, сообщает ТАСС.

В настоящее время Исаакиевский собор входит в состав Государственного музея-памятника и таким и должен оставаться, считают музейщики России.

Дело в том, что поменяв статус, Исаакий в полном масштабе не сможет сохранить себя как уникальный музей: непрофильная организация (РПЦ, - прим. ред.) будет просто не в состоянии это обеспечить.