Главный режиссер театра им. Покровского поругался с руоводством и уволился

Увольнение Михаила Кислярова, главного режиссера Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского, стало следствием конфликта режиссера с руководством театра: они по-разному видели работу.

«Разное видение работы» - обычное явление в культурной среде, так что никакой скандальной подоплеки (в привычном понимании этого слова) в отставке режиссера, скорее всего, нет, пишет «КоммерсантЪ».

Известно, что Михаил Кисляров разошелся во взглядах на творчество с не менее, чем он знаменитым дирижером Геннадием Рождественским, музыкальным руководителем театра.

Сообщается, что отставка совпала с подготовкой к новой премьере театра по опере Моцарта «Милосердие Тита». В театре заверяют, что премьера нового спектакля состоится, но уже с другим режиссером.