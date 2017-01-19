Первый канал нашел виновного в утечке серии “Шерлока”

Финальный эпизод четвертого сезона “Шерлока” попавший в сеть за сутки до премьеры на телевидении, наделал немало шума как в российской части интернета, так и за его пределами.

Создатели сериала даже обратились к россиянам с просьбой не раскрывать информацию, связанную с ключевыми поворотами сюжета, а в сети быстро распространились шутки о том, что к утечке эпизода причастны “русские хакеры”.

Однако, как оказалось, причина крылась в банальной халатности. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление Первого канала, утечку допустил один из его сотрудников, который нарушил “строгие протоколы безопасности”. В результате его халатности при исполнении должностных обязанностей серия и оказалась в сети.

Отмечается, что ВВС Worldwide не имеет претензий к каналу в связи со случившимся.

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