Сериал “Шерлок” может быть закрыт из-за отношений Камбербэтча и Фримэна

Детективный сериал “Шерлок” по мотивам произведений Артура Конан Дойля собрал большое число наград и собрал армию преданных фанатов по всему миру. Но после выхода четвертого сезона поползли слухи, что продолжения у него может и не быть.

Такой печальной для поклонников информаций поделилось издание The Sun. По словам собеседника издания, причиной закрытия популярного сериала могут послужить отношения между исполнителями главных ролей - Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фримэном. А если точнее, то отсутствие каких бы то ни было отношений. Дело в том, что актеров нельзя назвать приятелями. Они подчеркнуто вежливы друг с другом, но вне съемочной площадки стараются не общаться - и это после шести лет совместной работы!

Впрочем, сами актеры тоже не горят желанием вернуться на еще один сезон, а Камбербэтч заявил, что продолжение придумать будет сложно.

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