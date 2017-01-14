Фильм "Викинг" нельзя показывать за пределами РФ
14 января 2017, 16:08 [ «АН-онлайн» ]
Фильм режиссёра Андрея Кравчука «Викинг», посвящённый молодым годам великого князя Владимира, Крестителя Руси, критик Татьяна Москвина не рекомендовала бы показывать за пределами РФ. Не из-за художественных достоинств фильма. Их никак не меньше, чем в голливудских блокбастерах. По идеологическим соображениям. Дело в том, что русские в «Викинге» предстают ровно в том виде, в каком ими и пугают остальную цивилизацию, – в виде косматых, угрюмых, фантастически сильных агрессоров.
Драки и сражения занимают на экране 133 минуты. «Викинг» – это отражение современного состояния общества. У нас в каждой коммунальной квартире проживает по берсерку. Наши люди заряжены неимоверной агрессией. Однако такую правду надо всевозможными способами эстетизировать, укрывать гуманистическими драпировками, украшать пением и плясками, смягчать прекрасными женскими лицами. Тогда можно и в мир двинуть. Эстетизированное варварство от русских приемлемо. В некоторых местах (во Франции, к примеру) его даже любят. Но голая агрессия 133 минуты? Пощадите, господа русские мужчины.
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