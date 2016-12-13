Рисунок известного изобретателя и ученого Леонардо да Винчи (1452-1519) принес на аукцион Tajan врач-пенсионер. Точнее, пенсионер принес кипу рисунков, коллекцию своего отца, а среди них обнаружился шедевр.

Эксперты оценивают ранее неизвестную работу Леонардо да Винчи в $15миллионов, передает ТАСС.

Известно, что на рисунке изображен святой мученик Себастьян. Пенсионер (его имя от журналистов скрывают) признался, что не догадывался о ценности шедевра. Он думал, что это обычный рисунок 16 века. Эксперты узнали руку великого ученого, тем более, что на обороте рисунка есть записи, сделанные рукой великого ученого. Находку собираются объявить национальным достоянием, после чего ее цена станет еще выше.