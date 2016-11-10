В Новокузнецке художник дописал картину Леонардо да Винчи
10 ноября 2016, 09:32 [ «АН-онлайн» ]
Смелое решение принял художник из Новокузнецка. Константин Дверин написал картину, которая стала воплощением его авторской попытки закончить полотно, начатое Леонардом да Винчи.
Как известно, художник эпохи Возрождения начал работу над картиной "Поклонение волхвов" в 1481 году, но так ее и не закончил, уехав в Милан. С тех пор, по словам Константина Дверина, никто не пытался развить мысль, которую гений пытался передать на полотне. Как сказал сибирский художник, он набрался смелости и попытался это сделать, сообщает ria.ru.
Перед тем, как приступить к работе, Дверин тщательно готовился, изучая приемы Леонардо да Винчи. На написание картины ушло четыре месяца. Художник добавил на полотно свои элементы, а также, по традиции тех лет, изобразил на картине знакомых и друзей.
Сейчас в Новокузнецке проходит выставка картины сибиряка.