В Петербурге фестиваль «Площадь Искусств» посвятят Прокофьеву и Шостаковичу
10 декабря 2016, 10:38 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Творчество Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича станет главным лейтмотивом XVII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». C 14 по 25 декабря Санкт-Петербургская филармония станет местом встреч с ведущими мировыми исполнителями. В обоих залах филармонии, а также на площадках партнёров прозвучат лучшие симфонии юбиляров этого года Прокофьева и Шостаковича, а также композиции Рахманинова, Шопена, Гайдна, Брамса, Шуберта и других.
Особое внимание будет уделено знаменательным датам – 125-летию Сергея Прокофьева и 110-летию Дмитрия Шостаковича. На открытии фестиваля Заслуженный коллектив России под предводительством маэстро Юрия Темирканова исполнит Первый скрипичный концерт Шостаковича и Пятую симфонию Прокофьева.
Также в программе фестиваля отмечены симфонические фрагменты из оперы «Любовь к трем апельсинам» и Второй фортепианный концерт Прокофьева с Денисом Мацуевым в солирующей партии. Владимир Спиваков со своим камерным оркестром «Виртуозы Москвы» представит острохарактерный вокальный цикл Шостаковича «Антиформалистический раёк». Международные гости Александр Князев, Михаэла Мартин и Момо Кодама исполнят камерные ансамбли Шостаковича. Маленькие слушатели насладятся мультфильмами «Петя и волк» и «Глупый мышонок» под аккомпанемент живого оркестра.
Своим приездом Петербург порадует Берлинская академия старинной музыки с рождественскими кантатами и концертами эпохи барокко, а также сопрано Натали Дессей и пианистка Елизавета Леонская.
В программе фестиваля значатся такие особенные имена из мира музыки, как тубист-вундеркинд Алексей Кардонов, пианист Александр Малофеев, Николай Алексеев, Александр Дмитриев, Сара Чанг. В качестве неожиданного сюрприза выступит джазовый концерт «Денис Мацуев и его друзья».
Выступления музыкантов и специальные мероприятия пройдут на Большой и Малой сценах филармонии, в храме Воскресения Христова, храме Спас на Крови, Михайловском театре, Театре музыкальной комедии и Русском музее.
Концерты пройдут с 14 по 25 декабря. Открытие фестиваля 14 декабря в 20:00.
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