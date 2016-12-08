Сергей Шнуров стал лауреатом Национальной музыкальной премии

Сегодня стало известно, что в Москве состоялось вручение наград престижной Национальной музыкальной премии.

В текущем годы организаторы мероприятия вручали награды в шестнадцати номинациях. Популярная российская группа "Ленинград" получила сразу три награды - как "Лучшая рок-группа", команда, снявшая "Лучшее музыкальное видео", а также исполнившая лучшую песню "В Питере - пить", передает "Российская газета".

Лучшим поп-певцом назван Дима Билан, а лучшей поп-группой - "А-Студио". Филипп Киркоров написал лучшую песню для фильма и получил приз в номинации "Лучшее концертное шоу".