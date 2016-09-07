Скандальный хит группы «Ленинград» перепел вокальный коллектив из Санкт-Петербурга . "Хор русской армии" исполнил и опубликовал на своей страничке в Youtube кавер-версию композиции группы "В Питере - пить".

В новой версии хита слова переделаны, даже название другое: "В Питере – петь», но смысл – тот же. Певцы высмеяли музыкальные пристрастия в разных городах России:

"В Ростове читают рэпчик те, кому Бог слуха не дал.

В Москве безголосые вечно, шансон уже всех задолбал.

Лишь в Питере — петь, в Питере — петь, в Питере тире петь!"

Депутат петербургского парламента Евгений Марченко предложил проверить клип "В Питере - пить" на пропаганду алкоголизма, но прокуратура культурной столицы справедливо кроме сатиры в песне ничего не усмотрела.