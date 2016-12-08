На Зураба Церетели подали в суд
8 декабря 2016, 09:29 [ «АН-онлайн» ]
Слушания по данному делу назначены на пятницу, 9 декабря. Зураб Церетели никак не комментирует эту информацию.
//Культура
8 декабря 2016, 09:29 [ «АН-онлайн» ]
Слушания по данному делу назначены на пятницу, 9 декабря. Зураб Церетели никак не комментирует эту информацию.
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