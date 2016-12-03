Актёр Вячеслав Шалевич впал в кому

Ранее сегодня “АН-онлайн” сообщали, что известный российский актер театра и кино Вячеслав Шалевич был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц.

Только что стало известно о значительном ухудшении состояния здоровья артиста. Как сообщает Life, сегодня вечером Шалевич впал в кому.

Диагноз артиста по-прежнему не разглашается. Ранее стало известно, что в начале этого месяца Шалевичу пришлось вызывать скорую помощь в театр, поскольку ему стало плохо прямо на сцене во время спектакля. Тогда артист отказался от госпитализации, и медики, оказав ему первую помощь, отпустили его домой.

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