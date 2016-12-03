В Москве в реанимацию доставлен актер Вячеслав Шалевич

Российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич сегодня был экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Несколькими днями ранее артисту стало плохо прямо на сцене во время спектакля, однако тогда он отказался от госпитализации. Сегодня же медики срочно доставили его в реанимацию.

В настоящий момент диагноз артиста не разглашается, о его состоянии здоровья на данный момент ничего не известно.

Шалевич известен российским зрителям по своему участию в таких фильмах, как “Семнадцать мгновений весны” и “Три тополя на плющихе”. Он также руководил Московским драматическим театром им. Симонова с 1998-го по 2011 год.

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