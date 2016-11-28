С 20 по 24 ноября 2016 года в Московском Губернском театре проходил творческий проект «ВОЗРОЖДЕНИЕ. Накануне. 1916 - 2016», приуроченый к столетию Октябрьской революции, - юбилейной дате, которую будут отмечать в следующем году как одно из самых значительных событий ХХ века. Октябрьская революция оставила мощный след в истории, и попробовать разобраться силами театрального искусства в ее причинах и осмыслить последствия - одна из задач проекта.

Проект реализован Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московским Губернским театром при поддержке Министерства культуры РФ.

Говоря об идее этого проекта, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский подчеркнул значимость инициативы руководства Губернского театра в организации проекта и отметил важность поднятой темы. По его словам, театральное пространство – это пространство актуальности, и поддержанный министерством проект не заканчивается ноябрём 2016 года, а будет продолжен и расширен и в 2017 году с трансляцией на другие площадки.

В ходе работы лаборатории 4 драматурга и 9 режиссеров представили свои работы на означенную тему на суд профессионального жюри, в которое вошли худрук МГТ Сергей Безруков, драматург и режиссер Николай Коляда, театровед Нина Шалимова, ректор РИТИ (ГИТИС) Григорий Заславский, худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов, театральный критик Ольга Галахова, театральный обозреватель Елизавета Авдошина.

Одной из задач проекта было найти новые талантливые пьесы современных драматургов, затрагивающих этот важный пласт отечественной истории:

«Мы, как и многие, ждем 2017 год с некоторым волнением — история часто идет по спирали, а иногда повторяется, и тем важнее накануне столетней годовщины этого события осмыслить его причины. Мы опередили всех, еще и поэтому озаглавили проект "Возрождение. Накануне". Хотелось осмыслить, что было НАКАНУНЕ, что привело к нашу страну к революции? В ходе проекта прошли лаборатории, круглые столы, где мы собрали профессионалов. Мы люди творческие, эмоциональные. Нам очень важно было услышать мнение профессионалов о том непростом времени. Нужен холодный, трезвый взгляд на это историческое событие, а также нужны новые пьесы. Классику мы не отметаем, но надеемся, что есть современные драматурги, готовые размышлять на эту тему", - рассказал председатель экспертного совета проекта, художественный руководитель МГТ Сергей Безруков.









Николай Коляда также отметил своевременность проведения такого проекта. “Раньше пели – “Ленин всегда живой”. Пели пафосно. И сейчас – “Ленин всегда со мной”, - поделился он. - Столько времени прошло, а он до сих пор во мне. И никак его не выковырять. События того времени на самом деле не осмыслены. А они относятся к каждой семье. И к моей, к деду, родителям. К тому, как они жили и работали. Всё идёт из 1917 года.”

В рамках проекта прошел круглый стол на тему «Русская революция 1917 года в контексте отечественной истории», в котором приняли участие историки и политологи Дмитрий Андреев, Александр Барсенков, Геннадий Бордюгов, Александр Бузгалин, Владимир Шубин. Модератором обсуждения стал Виталий Третьяков - декан Высшей школы (факультет) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова. профессор кафедры социологии и гуманитарной культуры МИФИ. Проведение круглого стола - это попытка соединения театра и учёных для осмысления прошедших событий в историческом масштабе.

В рамках проекта в Московском Губернском театре состоялась встреча участников лаборатории и театральных деятелей с заместителем министра культуры РФ Александром Журавским на тему «Концепция театрального развития», на которой обсуждались насущные проблемы, с которыми приходится сталкиваться практикам театра. Так, в ходе встречи был затронут столь актуальный вопрос о финансировании театров, размер выделяемых субсидий для которых часто оказывается неадекватным успешности и востребованности театра. Журавский согласился, что справедливости в данном вопросе на сегодняшний день нет. Также он отметил, что есть сложности в решении данного вопроса, так как за долгие годы сложилась система, при которой размер финансирования театров зачастую зависит от “пробивной способности” их худруков. Основным доказательством эффективности театра и справедливости распределения финансирования он предложил считать процент заполняемости залов, а плохих руководителей наказывать рублём.









Также был задан вопрос о о проблемах бессрочных контрактов в театрах. Александр Журавский ответил, что “работа велась и ведётся. Три года проекты изменений Закона проходят согласования. Мы не хотим крови, но при заключении контракта с художественным руководителем нужно перезаключать контракты и с труппой. Будем стремиться к решению этого вопроса”.

Наконец, в четверг 24 ноября были подведены итоги работы лаборатории драматургов и режиссеров, названы имена победителей и финалистов, которым была присуждена денежная премия.

Единственным победителем среди драматургов стал Владимир Зуев из Екатеринбурга с пьесой «Восемь», рассказывающей о последних днях жизни семьи Романовых. Владимир Зуев, ученик Николая Коляды, серьёзно исследовал все возможные материалы о судьбе царской семьи на Урале. В том числе ездил в Алапаевск, в монастырь у рудника Нижняя Селимская. Также драматург использовал материалы следствия, которое инициировала армия Колчака, дневники Елизаветы Фёдоровны, её переписку с сестрой Александрой Фёдоровной и Николаем II.

По решению жюри пьеса рекомендована к постановке в Московском Губернском театре, режиссером станет Анна Горушкина.

Благодарность и поощрительную премию за участие в конкурсе получили также финалисты конкурса Юлиана Лайкова, режиссер (отрывок из пьесы «Дни Турбиных»), Александра Протасова, режиссер (отрывок из пьесы «Циники» А.Мариенгофа), Ольга Стороженко, режиссер (показ «Багровый свет снегопала» по сценарию В.Мотыля), Александр Баркар, режиссер (показ пьесы «Вечный бунт» Н. Кулиша) и Рафис Залелетдинов - за режиссерский показ пьесы «Батум» М.Булгакова.









По итогам лаборатории жюри рекомендовало к постановке в Московском Губернском также режиссерскую заявку Рафиса Зелелетдинова по пьесе «Батум» М.Булгакова.

Подводя итоги конференции, председатель экспертного совета Сергей Безруков поблагодарил министерство культуры за поддержку и обратился ко всем участникам: «Было очень много интересных заявок, эскизов. Очень насыщенная лаборатория получилась. Думаю, что наш нынешний проект – это первая ласточка. Как сказал заместитель министра культуры России Адександр Журавский, история наша настолько богата знаковыми событиями, что на наш век лабораторий хватит. Присылайте ваши заявки, пробуйте себя, экспериментируйте, - в этом и есть творчество, искусство»