Режиссер Михаил Юзовский скончался на 77-м году жизни

В пятницу стало известно, что в Москве ушел жизни знаменитый российский режиссер Михаил Юзовский.



Создатель фильмов-сказок "После дождичка в четверг" и "Там, на неведомых дорожках" скончался в возрасте 76 лет. Как сообщается на официальном сайте Союз кинематографистов России, прощание с заслуженным деятелем искусств состоится завтра, 26 ноября, в ритуальном зале морга 1-й Градской клинической больницы.

Михаил Юзовский, который окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером-постановщиком на киностудии имени Горького с 1968 года. Впоследствии он снял более 30 сюжетов для детского киножурнала "Ералаш", а также целый ряд сказочных фильмов.