Скончался знаменитый российский режиссер

Скончался театральный режиссер Павел Хомский. Ему был 91 год. Об этом сообщает канал "Культура" со ссылкой на Театр Моссовета.

Павел Хомский служил в московском Театре юного зрителя, где поставил 16 спектаклей. В 1973 году он перешел в Театр Моссовета, где и проработал до конца жизни. Сначала был режиссером-постановщиком, потом главным режиссером, а потом и художественным руководителем.

На этой сцене Хомский поставил почти 50 пьес, в том числе «Иисус Христос — суперзвезда», «Белая гвардия», «Сирано де Бержерак» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

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