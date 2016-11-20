Сегодня стали известны итоги детского музыкального конкурса "Евровидение-2016".

Первое место заняла 10-летняя певица из Грузии по имени Мариам Мамадашвили с песней под названием Mzeo ("Солнце"). На втором месте оказались Анаит Адамян и Мэри Варданян из Армении, а третья строчка досталась Фиамме Бочча из Италии, говорится на сайте The European Broadcasting Union.



Россию на детском "Евровидении" представил проект "Академии популярной музыки Игоря Крутого" под названием "Живая вода". Он занял четвертое место. Отметим, что 14-й ежегодный конкурс проходил на Мальте.