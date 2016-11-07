СМИ: Брэд Питт отказался рекламировать свой новый фильм из-за развода с Джоли

Голливудский актер Брэд Питт, чье имя в последнее время постоянно появляется в прессе в связи с его разводом с Анджелиной Джоли, отказался от участия в рекламной кампании своего нового фильма.

Актер отменил все свои обязательства по рекламе, заявив, что не будет участвовать в интервью, пресс-показах или ток-шоу. Марион Котийар, партнерше Питта по фильму “Союзники”, придется полностью взять на себя промо-тур и пиарить картину за двоих. К слову, ранее ходили слухи, что истинной причиной развода стал роман Питта и Котийар, но Марион положила им конец.

Сам Питт воздержался от комментариев по поводу принятого решения об отказе от участия в маркетинговой кампании, но издание The Sun сообщает, что причиной тому послужил бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. В статье говорится, что, актер таким образом хочет избежать возможных неприятных вопросов о разрыве.

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