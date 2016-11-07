Ушел из жизни Бисер Киров

Знаменитый певец и композитор болгарского происхождения скончался сегодня на 75-м году жизни.

Печальную новость сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook артистка Йорданка Христова, отметив, что буквально несколько минут назад узнала о смерти своего приятеля и коллеги Бисера Кирова.

Отметим, что певец родился в Софии 2 сентября 1942 года. Впоследствии он сотрудничал с российским телевидением, в частности, вел передачу "Золотой ключик", а также ряд детских программ на канале "Культура". Написал около 300 песен на различных языках. В 2009 году Кирову присвоили звание Заслуженного артиста России.