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//Культура

Ушел из жизни Бисер Киров

7 ноября 2016, 08:49 [ «АН-онлайн» ]

Ушел из жизни Бисер Киров
фото: globallookpress.com

Знаменитый певец и композитор болгарского происхождения скончался сегодня на 75-м году жизни.

Печальную новость сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook артистка Йорданка Христова, отметив, что буквально несколько минут назад узнала о смерти своего приятеля и коллеги Бисера Кирова

Отметим, что певец родился в Софии 2 сентября 1942 года. Впоследствии он сотрудничал с российским телевидением, в частности, вел передачу "Золотой ключик", а также ряд детских программ на канале "Культура". Написал около 300 песен на различных языках. В 2009 году Кирову присвоили звание Заслуженного артиста России.

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