В сети появилась трогательная запись последнего выступления клоуна Олега Попова

В сети сегодня появилась видеозапись последнего выступления легендарного российского клоуна Олега Попова.

Невероятно трогательным роликом с участием "Солнечного клоуна" поделился иллюзионист Алекс Крэй, который отметил, что это последний номер Олега Попова, с которым он вышел к публике 30 октября текущего года в Ростове-на-Дону. Фокусник добавил, что клоун был невероятно грустным в тот день, когда готовился к выступлению, однако, выйдя на манеж, стал светлым и лучезарным. Попов в свой последний день на манеже заставил сердца детей и взрослых замирать от восторга.

Напомним, накануне вечером стало известно, что Олег Попов скончался на 87-м году жизни.