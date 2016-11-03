Скончался легендарный клоун Олег Попов

В среду, 2 ноября, в Ростове-на-Дону ушел из жизни легендарный российский клоун Олег Попов.

"Солнечному клоуну", причиной скоропостижной смерти которого стала внезапная остановка сердца, было 87 лет. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные директора ростовского цирка Дмитрия Резниченко, Олег Попов просто смотрел телевизор и ни на что не жаловался. Чуть позже приехали врачи "скорой помощи" и констатировали смерть артиста.

Отметим, что Попов должен был провести в Ростове-на-Дону пятнадцать цирковых представлений под названием "Пусть всегда будет солнце!", однако успел отыграть лишь два.