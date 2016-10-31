Гусман: мы готовили спектакль к 102-му дню рождения Владимира Зельдина

В понедельник, 31 октября, не стало легендарного российского актера Владимира Зельдина.

Режиссер Юлий Гусман, который делал с артистом несколько спектаклей, высказался о трагической новости. По его словам, всего месяц назад Зельдин пел и танцевал, преодолевал себя и радовал публику своей молодостью и куражом. Деятель культуры добавил, что 10 февраля в театре должны были отмечать 102-й день рождения долгожителя и уже обсуждали подготовку спектакля к этому знаменательному событию.

По мнению Гусмана, Зельдин всю жизнь был как ребенок, чистым и добрым человеком, и, вероятно, поэтому Господь даровал ему настолько долгую жизнь.

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