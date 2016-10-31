Валентин Гафт прочитал свои стихи на смерть Владимира Зельдина

Сегодня знаменитый российский актер Валентин Гафт прочитал стихи на смерть своего легендарного коллеги Владимира Зельдина.

Гафт сообщил о том, что был прекрасно знаком с Зельдиным и невероятно восхищался тем, что даже в таком почтенном возрасте он оставался поистине молодым. Как сообщает НСН, Валентин Гафт написал о Владимире Зельдине стихи, поскольку он никогда не был стариком.

Рождаться каждый день умеет он на свет,

То шут, то ангел на волшебной тризне.

В нем все есть, только возраста в нем нет,

Как не бывает возраста у жизни.

Напомним, артист ушел из жизни сегодня в московском НИИ им. Склифосовского, ему был 101 год.