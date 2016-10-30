Психологи вычислили самые опасные мультфильмы для детей

Маленькие дети доверяют всему, что видят на экране, поэтому важно, что именно они смотрят. Именно это заставило психологов составить рейтинг мультипликационных фильмов, которые детям противопоказаны.

Психологи информируют родителей, что для ребенка не важно, что герой «рисованный», - он для него - реальный объект для подражания, со всеми вытекающими последствиями, передает портал informing.ru.

Итак, психологи считают, что убирать детей от экранов следует , когда показывают мультик «Маша и медведь»! Самый вредный по мнению психологов мультфильм любят дети не только в России, но и во многих зарубежных странах. «Вред» психологи видят в том, что маленькой героине сходят с рук все ее капризы и шалости.

Второе место «мультвредителей» занимает анимационная картина «Монстр Хай». Здесь вред в том, что чересчур много «уличной лексики», которая не идет на пользу словарному запасу ребенка.

И непочетное третье место в этом рейтинге отдано мультфильму «Губка Боб квадратные штаны». Боб не понравился психологам из-за своей конфликтности.

Вредным считают психологи и мультфильм «Том и Джерри»…

Надо ли верить психологам, если мы не знаем, какие мультики в детстве смотрели они, - ведь тогда еще не было «рейтинга вредности»?