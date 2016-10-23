В Японии проводится фестиваль русской культуры

Жители японского города Кобе и его гости получили возможность поближе познакомиться с русской культурой в рамках открывшегося здесь фестиваля.

Музыкальная программа фестиваля представлена не только коллективами россиян, проживающих в Японии, но и ансамблями, в состав которых входят японцы. Помимо русских народных песен и плясок концертная программа включает в себя музыку, исполняемую на необычном музыкальном инструменте - терменвоксе, изобретенном Львом Терменом в 1920 году. Для фестиваля в Кобе терменвоксы были сделаны в форме матрешек.

В рамках фестиваля японцы могут также попробовать национальную кухню и пройти мастер-классы по изготовлению традиционных игрушек-оберегов. Кроме того, работает базар, на котором можно приобрести русские сувениры.

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