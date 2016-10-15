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Пермь жила по-ирландски на Втором Международном Фестивале Мартина МакДонаха

15 октября 2016, 10:14 [«АН-Пермь», Антон Летов ]

Пермь жила по-ирландски на Втором Международном Фестивале Мартина МакДонаха
фото: pixabay.com

Вдохновитель Фестиваля – художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов – и привел МакДонаха на российскую сцену 12 лет назад. Теперь порядка 130 постановок идут на российских подмостках. Напомним, по версии журнала «Forbes» Второй Международный фестиваль Мартина МакДонаха вошёл в ТОП-5 театральных событий октября.

Фестиваль открывали Рыжим прологом - с ирландскими танцами, крепкими русскими объятьями и бурей ярких фотографий в пермском интернете. Как сказал режиссер ирландского театра Bardic Шон Фалун: «Мы и не знали, что в Перми ирландцев больше, чем в самой Ирландии».

За 7 дней зрители и взыскательное жюри увидели 18 спектаклей, смогли оценить работы участников из 9 стран. Свои лучшие постановки представили театры из России – Пермский театр «У Моста», «Наш дом» из Озерска, Театр.Акт из Казани, новосибирский «Старый Дом», Тамбовтеатр, Учебный театр ВГИК, а также зарубежные гости Фестиваля - Barakah Teatr из Польши, Tron Theatre из Шотландии, Narodno Pozoriste Sombor из Сербии, Государственный ТЮЗ Азербайджана, Montenegrin National Theatre из Черногории, Východočeské divadlo Pardubice из Чехии, Nowadays Theatre из Ирана и Bardic Theatre из Северной Ирландии. Вне конкурсной программы прошел показ российской премьеры спектакля «Палачи» театра «У Моста».

Конечно, критики и специалисты будут еще долго оценивать и обсуждать каждый спектакль, разбирая их по словам, жестам и мизансценам, но зрители давали и свои оценки постановкам, пытаясь открыть секрет МакДонаха.

Польский театр Teatr Barakah представил «Безрукого из Спокэна», подчеркнув трагикомичность действия лицедейским гримом и декорациями – выбеленные лица, некоторые мужские роли играют женщины, и все это – под аккомпанемент странного гитариста с дредами.

Сергей Федотов отметил дружелюбную, объединяющую атмосферу после спектакля «Безрукий из Спокэна»: «Ирландцы, шотландцы, они после вашего спектакля, стали брататься, обниматься в фойе – такая большая семья. Такое ощущение, что вся Пермь, а там и вся Россия славят МакДонаха. Вот это ощущение благодаря вашему спектаклю».

Самой популярной постановкой Фестиваля признан «Сиротливый Запад» (Tron Theatre из Шотландии, театр «Старый Дом» Новосибирска, учебный театр ВГИК и хозяева Фестиваля – театр «У Моста» - показали свои версии).

Из маленького закрытого города Озерск в Челябинской области привезли на Фестиваль кровавого и комичного «Лейтенанта из Инишмора», в котором, по словам режиссера Никиты Золина, пришлось идти по грани между «в крайности нельзя» и «хотелось узнаваемости», - той самой макдонаховской, где герои почти клише, а события почти кино.

Братья-сербы (театр Narodno Pozoriste Sombor) и иранцы из Канады (театр Nowadays) привезли на Фестиваль один из самых странных спектаклей МакДонаха «Человек-Подушка».

Сербский режиссер и исполнитель главной роли Нинослав Джорджевич был удивлён, что такого неизвестного в Сербии драматурга знают так много людей в «центре России» (на этих словах пермские журналисты улыбнулись каждый по-своему).

В ходе Фестиваля состоялся настоящий конкурс красоты – пьесу МакДонаха «Королева красоты» представили Государственный ТЮЗ Азербайджана, Театр.Акт из Казани и Montenegrin National Theatre из столицы Черногории Подгорицы. Все три «красавицы» очень разные, пусть и говорится в них об одном и том же – как можно любить до ненависти, и ненавидеть до страсти. Причем все прочли пьесу по-своему – черногорцы не только поменяли имена персонажей, но и четко перенесли конфликт «Ирландия - Великобритания» в плоскость непростых взаимоотношений «Черногория – Сербия», казанцы удивили медлительностью хода пьесы – обычно МакДонаха ставят стремительно, а тут мы увидели медленное вживание и прочувствованность каждого жизненного эпизода, мучительное течение которого заставляло зрителей понимать всю нелепость ситуации. «Красавица» из Азербайджана была более выдержанной и менее жестокой – даже привычные для МакДонаха ругательства заменили на «более мягкие выражения», при этом сохранив эмоциональную напряженность в ходе спектакля.

«Калеку с Инишмаана» - самый, наверно, тонкий и трогательный спектакль, который на Фестиваль привезли Тамбовтеатр, театр из чешского Пардубице Vychodoceske Divadlo Pardubice и ирландская труппа из театра Bardic. Успех ирландского «Калеки» у публики стал лучшим из возможных акцентов в преддверии церемонии Закрытия Фестиваля. Зал хохотал и много раз вызывал на сцену под аплодисменты актеров после спектакля.

Церемония Закрытия Фестиваля началась с награждения театра «Bardic» лауреатским дипломом за лучший ансамбль, награду за лучшую женскую роль второго плана получила Фрэнсис Джордан. Ролан Бонин, член жюри, вручавший награды, поблагодарил ирландцев за невероятный юмор, который они подарили зрителям в своей постановке.

Также особые награды были присуждены: за оригинальное визуальное решение сценического пространства в спектакле «Человек-подушка» иранскому театру «Nowadays». За лучшую мужскую роль второго плана наградили за роль Джоннипатинмайка чешский театр «Východočeské divadlo pardubice». Награду за лучшую женскую роль получила Анна Вуйошович из Черногорского Национального театра за роль Марты в спектакле «Королева красоты». За лучшую мужскую роль награду получил Майкл Дилан за роль отца Уэлша в постановке «Сиротливый Запад» шотландского театра «Трон». За лучший актерский дуэт награду получили Анатолий Григорьев и Тимофей Мамлин в постановке «Сиротливый Запад» новосибирского театра «Старый дом», режиссер – Сергей Федотов.

Специальный приз жюри-фестиваля пермскому театру «У Моста» за открытие и последовательное воплощение драматургии ММакДонаха на российской сцене и превосходную организацию фестиваля Вера Шамина, член жюри, вручала самому Сергею Федотову. Специальный приз также был вручен Владимиру Ильину за воплощение образов драматургии МакДонаха. Специальный приз жюри Алевтине Боровской за роль в спектакле «Палачи». Гран-при фестиваля М.МакДонаха разделили два спектакля: «Сиротливый Запад» шотландского театра «Трон», режиссер – Энди Арнольд, и «Сиротливый Запад» новосибирского театра «Старый Дом», режиссер – Сергей Федотов.

Если представить фестиваль в цифрах:

150 заявок было на участие в фестивале

18 спектаклей увидела публика

13 театров-участников

9 стран-участниц

Но что значат цифры в сравнении со шквалом эмоций, слез и смеха в ходе Фестиваля, подарившего Перми и России новые театральные знакомства, новые имена и новых друзей и последователей удивительного мира драматургии Мартина МакДонаха и видения этого мира Сергея Федотова.

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