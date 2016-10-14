Джоан Роулинг анонсировала пять спин-офф фильмов о мире Гарри Поттера

Не три, а пять фильмов будет снято о мире из книг о Гарри Потере, сообщила их автор, известная писательница Джоан Роулинг. Новая картина будет снята по книге «Фантастические звери и места их обитания».

Эта книга анонсирована как дополнение к основной серии произведений о юном волшебнике. В ней появятся новые персонажи, а сами события окажутся прологом известной истории за 70 лет до появления Гарри в Хогвартсе. В книге (и фильме) будут и известные поклонникам учитель Альбус Дамблдор, и изгнанник Ньют Скамандер.

Съёмки первой картины начались в августе 2015 года, а на ноябрь текущего запланирована премьера. Участие принял Дэвид Йэтс – автор последних четырех фильмов о Гарри Поттере. Среди актёров – обладатель «Оскара» Эдди Редмэйн. Автор сценария - сама писательница.

Читайте также:

Названа дата выхода в свет восьмой книги о Гарри Поттере на русском языке

Джоан Роулинг презентовала "электронного" Гарри Поттера